2025-03-13 13:00:06 - المصدر: جمار

بعد جزأين من الحرب الطائفية، ها هم الأبطال الإلهيون يخرجون مرّة أخرى قبل الانتخابات، يتحدثون عن خطر يهدّد المذهب (شيعياً/ سُنياً)، وينبشون في مزابل الماضي للعثور على النصوص العنيفة، ومثل كلّ مرّة هناك ملايين من الخائفين والمعطوبين والجوعى يقفون في طوابير الموت للحصول على "عيش" أفضل في حياة أخرى.

