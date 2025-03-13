إدارة الشرطة تقترب من حسم ملف المدرب الجديد ومؤمن سليمان الأقرب للمهمة
2025-03-13 15:35:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – عبد الرحمن حميد
أكد عضو إدارة نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، أن الإدارة تواصل دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.
وقال بحر العلوم، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس: إن" الجهاز الفني المساعد مستمر في قيادة مباريات الفريق في منافسات الدوري، قبل أن يتوقف الدوري تزامنًا مع فترة الـ(فيفا داي) ".
وأضاف بحر العلوم أن" هنالك عدة اسماء على طاولة النادي ابرزها المدرب المصري مؤمن سليمان، وهو الأقرب لتولي المهمة نظراً لتجربته السابقة في الدوري العراقي، ومعرفته بلاعبي الفريق"، لافتاً الى أن" هناك تواصلاً مع مدرب عربي آخر، فيما لا تزال المفاوضات جارية لاختيار الأنسب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد بعد فترة التوقف الدولي".
أكد عضو إدارة نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، أن الإدارة تواصل دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.
وقال بحر العلوم، لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس: إن" الجهاز الفني المساعد مستمر في قيادة مباريات الفريق في منافسات الدوري، قبل أن يتوقف الدوري تزامنًا مع فترة الـ(فيفا داي) ".
وأضاف بحر العلوم أن" هنالك عدة اسماء على طاولة النادي ابرزها المدرب المصري مؤمن سليمان، وهو الأقرب لتولي المهمة نظراً لتجربته السابقة في الدوري العراقي، ومعرفته بلاعبي الفريق"، لافتاً الى أن" هناك تواصلاً مع مدرب عربي آخر، فيما لا تزال المفاوضات جارية لاختيار الأنسب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد بعد فترة التوقف الدولي".