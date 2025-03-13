العراق خامس أغلى النفوط العربية في "أوبك"

2025-03-13 15:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ احتل العراق المرتبة الخامسة في قائمة أغلى أسعار خامات النفط العربية في منظمة"أوبك" لشهر شباط/ فبراير الماضي.

وكشفتبيانات وإحصاءات لـ"أوبك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراقجاء بالمركز الخامس في قائمة أغلى أسعار خامات النفوط العربية في أوبك لشهر شباط/فبراير 2025 حيث بلغ معدل سعر البرميل الواحد المصدر من العراق 75.73 دولاراً".

وبينتأن "الخام العربي الخفيف السعودي جاء بالمركز الأول بأعلى سعر حيث بلغ معدل البرميلالمصدر 78.59 دولاراً، يليها الخام الكويتي ب 78.16 دولاراً للبرميل".

وتابعتأن "خام مربان الإماراتي جاء ثالثاً بمعدل سعر بلغ 77.62 دولاراً للبرميل،ومن ثم خام مزيج الصحراء الجزائري رابعاً بمعدل 76.06 دولاراً للبرميل، والخامالعراقي خامساً، ثم خام السدر الليبي سادساً بمعدل 73.96 دولاراً البرميلالواحد".

واشارت"أوبك" إلى أن "متوسط أسعار خامات النفوط العربية في شباط/ فبراير2025 انخفضت إلى 76.68 دولاراً للبرميل، مقابل 79.56 دولاراً للبرميل فيكانون الثاني/ يناير الماضي".