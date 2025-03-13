2025-03-13 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن القبض على 22 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً للقوانين والتشريعات الرامية إلى حماية السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على 22 متهماً في محافظات مختلفة لقيامهم بأنشطة تمجيد حزب البعث المحظور".

وأضافت ان "عمليات إلقاء القبض جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة"، مشيرا الى انه "جرى توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادتين الثامنة والتاسعة من قانون حظر حزب البعث".