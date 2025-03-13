الأمن العراقي يعتقل 22 مروجا لحزب البعث

2025-03-13 15:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنجهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، عن القبض على 22 شخصا بتهمة الترويج لحزبالبعث المحظور.

وقال الجهاز فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً للقوانينوالتشريعات الرامية إلى حماية السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكنت مفارزجهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على 22 متهماً فيمحافظات مختلفة لقيامهم بأنشطة تمجيد حزب البعث المحظور".

وأضاف أن "عمليات إلقاء القبض جاءت استناداًإلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وبعد استحصال الموافقات القضائيةاللازمة"، مبينا أنه "جرى توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادتينالثامنة والتاسعة من قانون حظر حزب البعث".