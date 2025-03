لجنة نيابية تنتقد سحب قانون تمليك المتجاوزين

2025-03-13 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الخميس، قرار الحكومة بسحب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، الذي تمت قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون ظل معطلاً لعدة دورات نيابية بسبب الخلافات السياسية. وقال عضو اللجنة، حيدر الجبوري، في تصريح تابعته (المدى) إن "لجنة الخدمات تفاجأت بسحب القانون من قبل الحكومة الحالية، […]

