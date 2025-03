الإطاحة بـ4 من المروجين لداعش في صلاح الدين

2025-03-13 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بـ4 من المروجين لداعش الارهابي في صلاح الدين. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من الاطاحة باربعة من المروجين لجماعات داعش الارهابية في صلاح الدين". وأكد أن "قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي نجحت في الإطاحة بأربعة عناصر يروجون لداعش الإرهابي في […]

