ذي قار: الأجهزة الأمنية تلاحق داعمي الجماعات الإرهابية في سوريا وتعتقل اثنين منهم

2025-03-13 16:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار حملة واسعة لملاحقة المتورطين في دعم التنظيمات الإرهابية، وأسفرت عن القبض على اثنين من الأفراد المتورطين في دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا. وأكد مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية ، أن القوات الأمنية بالتعاون مع مفارز الإقامة واستخبارات ذي...

