حملة موسعة في ذي قار لضبط العمالة الأجنبية المخالفة وتطبيق قوانين الإقامة

2025-03-13 16:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار حملة واسعة ضد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة في المحافظة، حيث تم ضبط عدد من المخالفين تمهيدًا لتسفيرهم إلى بلدانهم. وأوضح مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية ، أن الحملة جاءت بتنسيق مشترك بين مفارز الإقامة في ذي قار وجهاز الاستخبارات،...

