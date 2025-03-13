تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار

2025-03-13 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (13 آذار 2025)، بتحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "يتم العمل لإعداد رواتب شهر آذار الجاري، ومن المقرر اكمالها في الأسبوع المقبل وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية في وزارة المالية الاتحادية قبل يوم 20 آذار الجاري، على أمل ان يتم توزيع الرواتب قبل عيد الفطر المبارك".

وأضاف "سيتم الاعتماد على قوائم شهر شباط لتوزيع رواتب شهر آذار".

وكان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان، قد وجه أمس جميع الوزارات والهيئات لإعداد قوائم رواتب شهر آذار بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب هذا الشهر قبل عطلة عيد الفطر المبارك".



