2025-03-13 17:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، مصرع شاب وزوجته بانفجار سخان كهربائي داخل منزلهما شرقي سنجار.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن شابًا في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه مع زوجته جراء انفجار سخان كهربائي أثناء وجودهما داخل منزلهما في منطقة خانسور شرقي قضاء سنجار في نينوى.

وأضاف المصدر أن الضحية كان والدًا لأربعة أطفال ويعيل أيضًا عائلة شقيقه الذي استشهد قبل سنوات، وكان يعمل في بناء الدور السكنية في مجال السيراميك مقابل أجر يومي.



