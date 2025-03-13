"خنقت بالتيل".. العثور على جثة امرأة في نهر الزاب الكبير

2025-03-13 17:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، بالعثور على جثة امرأة في مياه نهر الزاب الكبير بإحدى القرى التابعة لناحية كلك ضمن قضاء آكري في إقليم كردستان.

وذكر المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثة، وبعد الفحص الأولي تبيّن أن الضحية تعرضت للخنق باستخدام التيل، كما تم تقييد قدميها قبل رميها في مياه النهر."

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في أربيل لغرض استكمال الفحوصات الطبية ومعرفة تفاصيل أكثر حول الجريمة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث والجهة المتورطة فيه."

وأشار المصدر إلى أن "الجهات الأمنية تعمل على جمع الأدلة والتحقيق في الدوافع المحتملة وراء الجريمة، كما تم استدعاء بعض الأشخاص المقربين من الضحية للاستجواب في إطار التحقيق."