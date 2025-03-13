رئيس الوزراء: العراق أصبح بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات

2025-03-13 17:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ،اليوم الخميس، رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير الإماراتية، الشيخة فاطمة بن حشر آل مكتوم والوفد المرافق لها.

ورحب سيادته بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التفاهمات وتطوير التعاون والعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، مؤكداً حرص الحكومة على توفير كل ما من شأنه أن يسهم بارتقاء العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار السيد السوداني إلى أن العراق أصبح بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات، بناءً على ما يملكه من مقومات وفرص حقيقية، مبيناً أن دخول المرأة في مجال الاستثمار وقطاع العمل يعزز دورها ومشاركتها في البناء وتحقيق التنمية.

من جانبها، أعربت الشيخة فاطمة آل مكتوم عن ترحيبها بإجراءات الحكومة العراقية في دعم المرأة وتهيئة دخولها قطاع العمل، مؤكدة سعيها لإنشاء مركز للأعمال الخيرية في بغداد لتأهيل ذوي الهمم، بوصفها رائدة في مجال الأعمال والنشاطات الإنسانية، حيث أبدى سيادته دعمه لهذه الخطوة ووجه بتذليل العقبات من أجل إنجاز هذا المشروع.

