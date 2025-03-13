2025-03-13 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباءسعد جاسم، يوم الخميس، عن وضع خطط استباقية لما وصفه بـ"اسوأالسيناريوهات" التي قد يواجهها العراق بعد انقطاع الغاز الإيراني، ومن بينهاالاستيراد من قطر وعُمان وتركمانستان.

وقال جاسم، في تصريحات اوردتها "فرانس برس"وترجمتها وكالة شفق نيوز: "في السابق، كنا نستورد فقط من إيران، ولكن هناكتوجيهات حكومية وإرادة سياسية للاعتماد على مصادر متعددة للواردات، وعلينا أن نأخذفي الاعتبار أسوأ السيناريوهات المحتملة، فإذا كان هناك انقطاع، فقد أعددنا بدائل".

وأضاف جاسم: "في المنطقة، قطر هي أكبر منتج للغازالطبيعي، لقد قمنا بعدة زيارات، وهم مستعدون لمساعدة العراق بأسعار تفضيلية"،مبينا أن "سلطنة عمان أيضا خيار".

واشار الى أن "المفاوضات جارية أيضا لشراء الغاز منتركمانستان لتسليمه عبر خطوط الأنابيب عبر إيران"، لافتا الى ان "العراقيقوم بإنشاء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال في منطقة خور الزبير بجنوبالبلاد"، معربا عن أمله في تشغيلهما بحلول يونيو حزيران المقبل".

واوضح المسؤول الحكومي، أن "هذه المرافق يمكناستخدامها لمعالجة ما بين 14 إلى 19 مليون متر مكعب (500 إلى 700 مليون قدم مكعب)يوميا"، مستدركا بالقول، أنه "إذا تمكنا من إنشاء وحدة ثالثة فإننا قدنصل إلى 800 إلى 900 مليون قدم مكعب"، منوها إلى أن هذا |من شأنه أن يساعد فيتعويض النقص في الغاز الإيراني الذي يعتمد عليه جنوب العراق".

وانتهت يوم السبت، مدة الاستثناء الذي أعطته الولاياتالمتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لنتتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارةالرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت، الإعفاء من العقوبات الذي سمح للعراق منذ2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط"على طهران. لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز، بحسب وكالة"رويترز".

ويوم الأحد الماضي، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عناستعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيسالأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، فيتصريح لوكالة شفق نيوز، أن فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير علىمنظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومةووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل.