بعد تألقه في دوري أبطال الخليج.. استدعاء بيتر كوركيس للمنتخب الوطني

2025-03-13 17:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اليوم الخميس، إضافة لاعب نادي دهوك بيتر كوركيس إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة و الثامنة) والمؤهلة لمونديال 2026، بعد تألق اللاعب في بطولة دوري أبطال الخليج.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الجهاز الفني لأسود الرافدين قرر استدعاء اللاعب بيتر كوركيس إلى قائمة المنتخب الذي سيدخل معسكرًا تحضيريًا في البصرة يوم 16 من الشهر الحالي تأهبًا لمواجهة منتخبي الكويت في العشرين من الشهر الحالي في ملعب جذع النخلة ومنتخب فلسطين في 25 من الشهر نفسه في العاصمة الأردنية عمان".يذكر أن بيتر كوركيس قدم مستوى كبيرًا أمس الأربعاء مع فريقه دهوك ومنحه الفوز على الاتفاق السعودي في بطولة دوري أبطال الخليج بهدف نظيف جاء بإمضاء كوركيس.