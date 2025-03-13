تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "أم القرى للتنمية والإعمار" السعودية 20 مرة

2025-03-13 18:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة البلاد للاستثمار، بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء كابيتال بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح في طرحها العام الأولي. وأوضحت الشركة، أن عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي شملت 13,078,614 سهم تمثل 10 من إجمالي أسهم الطرح، بدأت في 5 مارس آذار وانتهت في 9 مارس آذار 2025. وذكرت الشركة، أن اكتتاب الأفراد في الطرح العام لشركة أم القرى للتنمية والإعمار جاء بمشاركة 1.04 مليون مكتتب بنسبة تغطية بلغت 20 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 3.93 مليار ريال. ولفتت الشركة، إلى أنه تم الاكتتاب في كامل الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد والبالغة 13,078,614 سهم بسعر الطرح النهائي والبالغ 15 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة. ومن المقرر أن يتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مستثمر فرد، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 1.0316 على أساس تناسبي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام