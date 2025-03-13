2025-03-13 18:40:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأوضح محافظ كربلاء نصيف الخطابي، صباح اليوم الخميس، تفاصيل مستشفى قضاء الجدول الغربي، الذي تم وضع حجر أساسه اليوم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه المتواصل للخدمات في البلد، فقد تم اليوم في كربلاء المقدسة وضع حجر الأساس لواحد من أهم المشاريع الصحية في المحافظة".وأضاف أن "المشروع يتمثل بإنشاء مستشفى كبير ومتطور في قضاء الجدول الغربي بسعة 100 سرير، وعلى مساحة تقدر بـ 16 دونماً، وبمبلغ إجمالي يقدر بـ 106 مليارات و671 مليون دينار، وبفترة تعاقدية خلال ثلاثة أعوام".وأكد الخطابي أن "الحكومة المحلية في المحافظة أخذت على عاتقها تهيئة الأرض والتنسيق العالي مع وزير الصحة والمديرية العامة لصحة المحافظة ومكتب رئيس الوزراء لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة واختصار مدة إنجازه بأقل من المدة المتعاقد عليها"، لافتاً إلى أن "المشروع يقدم خدماته لأهالي القضاء والمناطق القريبة منه، فضلاً عن الزائرين خلال الزيارات المليونية".من جانبه، قال المدير العام لصحة المحافظة صباح الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشفى الجدول الغربي يتضمن جميع الاختصاصات الطبية، ولاسيما الجراحة والباطنية والنسائية والأطفال، ويغطي رقعة جغرافية واسعة يصل عدد سكانها إلى 170 ألفاً، فضلاً عن الزائرين القادمين من النجف الأشرف أيام الزيارات المليونية".وأضاف الموسوي أن "المستشفى يعد قفزة نوعية من حيث التصميم والتأثيث والأجهزة الطبية الحديثة، وبعد إكماله سيكون إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة في قضاء الجدول الغربي، وسيخفف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية البعيدة عن المراكز الصحية في المحافظة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أطلق، صباح اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في مشاريع خمسة مستشفيات بالمحافظات، من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير، بينها مستشفى قضاء الجدول الغربي.