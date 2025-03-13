محافظ ذي قار: مستشفى سوق الشيوخ سيخدم 150 ألف نسمة جنوبي المحافظة

2025-03-13 18:40:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباحأكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، أن مستشفى سوق الشيوخ، سيقدم خدماته لـ 150 ألف نسمة بمناطق جنوب المحافظة.وقال الإبراهيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، تم وضع الحجر الأساس لمستشفى سوق الشيوخ بسعة 100 سرير"، مضيفًا، أن "المستشفى مهم وحيوي، يخدم مناطق جنوب ذي قار خصوصا قضاء سوق الشيوخ وناحية الطار وكرمة بني سعيد والعكيكة والتي تعاني قلة الخدمات الصحية وسيخدم 150 ألف نسمة يشكلون عدد سكان تلك المناطق".وأشار إلى، أن "المستشفى القديم أنشئ منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء تم وضع حجر الأساس مجددًا لهذا المشروع الحيوي الذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لهذه المناطق".من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسين البطاط، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المستشفى يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2024 الممول ضمن الاتفاقية العراقية الصينية"، مبينًا، أن "هذا المشروع حيوي ومهم، حيث سيكون متكاملًا من ناحية البناء والتأثيث والتجهيز، وبمدة إنجاز لا تتجاوز الـ 3 سنوات".فيما أوضح مدير عام صحة ذي قار راشد نجم الخالدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع للانتقال بالواقع الصحي في المحافظة، وإضافة عدد كبير من الأسرّة والبنى التحتية الصحية في المحافظة، حيث سيساهم في رفع المعاناة عن 150 ألف نسمة في القضاء، إضافة إلى الأقضية المجاورة له".وأكد الخالدي، أن "المشاريع الأخرى مستمرة، وهناك أكثر من 50 مشروعًا صحيًا في ذي قار، منها 10 مستشفيات بسعات سريرية مختلفة"، موضحًا، أنه "في حال إكمال هذه المشاريع ستكون هناك طفرة نوعية في القطاع الصحي بالمحافظة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أطلق، صباح اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في مشاريع خمسة مستشفيات بالمحافظات، من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير، بينها مستشفى سوق الشيوخ في ذي قار.