2025-03-13 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، أمرًا وزاريًا بتكليف مديرين لثلاثة مناصب في الوزارة.وجاء في الأمر الذي تلقت وكالة الأنباء العراقية نسخة منه، أنه "بناءً على ما جاء بالأمر الديواني رقم (39) الصادر بكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررنا ما يلي:تدوير الذوات المذكورين أدناه إلى المناصب المؤشرة إزاء اسم كل منهم:1. جميل ثاجب يوسف، مدير عام دائرة المحاسبة، ليكون مديرًا عامًا للشركة العراقية للخدمات المصرفية.2. وسن سعد قاسم، مدير عام دائرة الموازنة، لتكون مديرًا عامًا لشركة إعادة التأمين العراقية.3. أحمد جواد حسن، مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية، ليكون مديرًا عامًا لمركز التدريب المالي والمحاسبي.