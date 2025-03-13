2025-03-13 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، (13 آذار 2025)، إصابة أحد منتسبي حرس الحدود بانفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية - الإيرانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "أحد منتسبي حرس الحدود، أثناء التجول في وديان الشريط الحدودي شرق قضاء خانقين، انفجر عليه لغم أرضي يعود إلى مخلفات الحرب العراقية - الإيرانية في عقد الثمانينات من القرن الماضي مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "الحالة الصحية للمنتسب لا تزال غير مستقرة، حيث تحاول الطواقم الطبية إسعافه وإنقاذ حياته، كما يتم تمشيط مكان الانفجار تحسبًا لوجود مخلفات أخرى".

يذكر أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران مليء بمئات الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تعود لحرب بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي.