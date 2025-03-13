أربيل تبحث مع القنصل الإيراني تطوير التبادل التجاري واتفاقية "أورمية"

2025-03-13 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثمحافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، مع القنصلالإيراني فرامرز أسدي، تطوير التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران وخاصةالمواشي الحية، فضلا عن اتفاقية "أورمية" مع محافظة أذربيجان الغربيةالإيرانية.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "خوشناو أجرى زيارة إلى القنصلية العامة للجمهورية الإسلاميةالإيرانية في أربيل، حيث كان في استقباله فرامرز أسدي، القنصل العام الإيراني، وحضراللقاء شاکر حسین، مسؤول العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران، وحاجي إبراهيم گردي،ممثل غرفة تجارة وصناعة أربيل".

وأضافت أن "الجانبين شددا على أهمية توسيعوتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين إقليم كوردستان والجمهوريةالإسلامية الإيرانية".

وبينت أن "تم خلال اللقاء بحث الاتفاقية بين محافظتي أربيل وأذربيجان الغربية(أورمية)، حيث أبدى الجانبان ارتياحهما للتقدم في تنفيذ بنود الاتفاقية، لا سيماحل معظم المشاكل التي كانت تعيق الحركة عبر المعابر الحدودية (تمرچين – حاجيعمران)".

ولفتت إلى أن الاجتماع"تناول الاستعدادات لزيارة محافظ أربيل إلىإيران، حيث تقرر أن تشمل الزيارة لقاءات مع محافظي أذربيجان الغربية وكرمانشاهوسنندج، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع موسع للمحافظين بعد عيد الفطر".

كما أشارت إلىأنه "تمت مناقشة التبادل التجاري بين إقليمكوردستان وإيران، مع التركيز على المشاكل التي تواجه التجار في تصدير واستيرادالمواشي الحية، حيث أكد القنصل الإيراني حرص بلاده على إيجاد حل سريع لهذه المشكلةبالتنسيق مع بغداد وطهران".