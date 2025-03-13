العراق يعيد 150 أسرة من "الهول" السوري

2025-03-13 19:00:07 - المصدر: اندبندنت عربية

هذه المجموعة المكونة من 505 أشخاص هي السادسة التي تغادر المخيم منذ مطلع العام (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس بأن بغداد أعادت خلال اليوم السابق أكثر من 150 أسرة عراقية من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، الذي يؤوي أفراد عائلات عناصر من تنظيم "داعش".

وقال المسؤول الأمني "وصلت أمس الأربعاء 153 عائلة من مخيم (الهول) وأصبحوا في مخيم (الجدعة) داخل ريف مدينة الموصل شمال العراق".

وكانت مديرة مخيم "الهول" جيهان حنان أفادت للصحافة الفرنسية بأن هذه المجموعة المكونة من 505 أشخاص هي السادسة التي تغادر منذ مطلع العام الحالي المخيم الذي تديره القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

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وأثارت عودة أقارب الإرهابيين من سوريا جدلاً في بداية الأمر داخل العراق، الذي خاض حرباً ضد تنظيم "داعش" لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017، بدحر التنظيم بعد سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد.

وعلى رغم التحديات أعرب العراق عن اعتزامه إعادة جميع مواطنيه من مخيم "الهول"، وهو التزام رحبت به كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في حين يظهر عدد من الدول الغربية تردداً في القيام بالمثل.

ويخضع جميع أفراد العائلات العائدة إلى العراق لتأهيل نفسي داخل مخيم "الجدعة"، يهدف إلى ضمان أنهم لا يشكلون أي خطر، إضافة إلى فحوص أمنية بحسب ما يقول مسؤولون.

وقالت جيهان حنان إن مخيم "الهول" لا يزال يستضيف 37 ألف شخص، بينهم 14500 عراقي، مضيفة أن "أكثر من 4 آلاف شخص عادوا إلى العراق منذ بداية العام".

وأوضحت حنان أنه "بموجب الاتفاق بيننا والحكومة العراقية ستكون هناك رحلتان إلى العراق شهرياً".

لكن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي استنكر في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية أخيراً الخفوض الكبيرة في تمويل المساعدات الأميركية التي قررها دونالد ترمب، وعدَّ أنها تعوق جهود بغداد لإعادة رعاياها من مخيم "الهول" في سوريا.



