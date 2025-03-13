العراق يبحث عن بدائل للغاز الإيراني بإيعاز من واشنطن

2025-03-13 19:00:07 - المصدر: اندبندنت عربية

يمثل استيراد الغاز والكهرباء من إيران ثلث حاجات العراق من الطاقة (أ ف ب)

يسعى العراق إلى إيجاد بدائل لوارداته من الغاز الإيراني قبل فصل الصيف من أجل توليد الكهرباء، ومن الوجهات التي يقصدها الخليج، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول العقوبات الأميركية.

ولم تمدد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب الإعفاء الممنوح للعراق منذ عام 2018 لشراء الكهرباء من طهران على رغم العقوبات الأميركية عليها.

كما لم تتطرق إدارة ترمب علناً إلى مسألة واردات الغاز العراقية، لكن دبلوماسياً أميركياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته إن "الإدارة أوضحت للحكومة العراقية أن عليها إحراز تقدم سريع لوقف جميع مشتريات الغاز الطبيعي الإيراني".

في الاحتمال الأسوأ

ومن الخيارات المطروحة تركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، وفق ما قال مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء العراقية سعد فريح جاسم للصحافة الفرنسية، مشيراً إلى أن بغداد يمكن أن تلجأ إلى الاستيراد من قطر وعمان.

وأردف أنها "بدائل لكي لا نعتمد على مصدر واحد. المصدر الوحيد كان المستورد من إيران. هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية بالاعتماد على مصادر عدة من الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مؤكداً أن العراق "لم يتوقف حتى الآن عن استيراد الغاز" من إيران.

ويمثل استيراد الغاز والكهرباء من إيران ثلث حاجات العراق من الطاقة، ويتمتع البلد بثروة نفطية هائلة، لكن عقوداً من الصراعات والحروب تركت آثاراً كبيرة وبنية تحتية متداعية ويشهد انقطاعات يومية في التيار الكهربائي.

وقال جاسم، "علينا أن نفكر في الاحتمال الأسوأ. فحال حصل القطع، نكون أعددنا بدائل لهذا الأمر".

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وأضاف أن بين الخيارات، تركيب منصتين عائمتين للغاز الطبيعي في ميناء "خور الزبير"، متصلتين بشبكة الكهرباء عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومتراً.

وتابع أن "الإرادة موجودة ووصلت نسبة إنجاز الأنبوب بالتعاون مع ملاكات وزارة النفط إلى 95 في المئة في فترة قياسية"، على أمل في أن يجري تشغيل هذه المنشآت اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران المقبل.

وأعرب عن أمله في "تقليل الضرر الواقع إذا حصل قطع للغاز الإيراني".

وعن الغاز البديل قال جاسم إن "قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة. قمنا بزيارات عدة إليها، وهم أبدوا استعدادهم لمساعدة العراق وحتى بأسعار تفضيلية".

وأشار إلى أن "عمان لديها إنتاج أيضاً" يمكن أن يسعى العراق إلى الحصول عليه.

وأوضح أن المنصتين العائمتين ستعالجان ما بين 500 و700 مليون قدم مكعبة يومياً، أي ما بين 14 و19 مليون متر مكعب.

وأعرب عن أمله "في التمكن من تركيب وحدة ثالثة لنصل إلى 800 أو 900 مليون قدم مكعبة، ومن شأن ذلك أن يعوض النقص في الغاز الإيراني بعموم المنطقة الجنوبية".

وتجري المفاوضات أيضاً لشراء الغاز من تركمانستان والذي يمكن أن يُسلم عبر خطوط الأنابيب التي تمر من إيران، وفقاً لجاسم الذي أشار إلى أن العراق يمكن أن يحصل من تركمانستان على ما بين 16 و18 مليون متر مكعب يومياً بعد أن تحصل إيران ذاتها على نسبة محددة من الغاز مقابل السماح بالمرور.

حافة التوازن الحساس

ويرى جاسم أن "مسألة الطاقة حيوية بالنسبة إلى المواطن وأن قطع الغاز يعني قطعاً لإمدادات الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة".

وتسعى بغداد باستمرار إلى الحفاظ على توازن حساس في علاقاتها بين الجارة النافذة إيران والولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي.

ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة تهدف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي وصلت إلى السلطة بدعم الأحزاب المقربة من إيران، بصورة خاصة إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028.

بعد ذلك سيُستخدم هذا الغاز المحترق حالياً في حقول النفط لتشغيل محطات الطاقة.

وخلال الأعوام الأخيرة كانت إمدادات الغاز الإيراني غير منتظمة بالفعل بسبب المستحقات المتأخرة التي يجب أن يدفعها العراق لإيران، ولكن أيضاً بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الإيراني.

وتخفض طهران بانتظام الكميات التي تُسلم إلى العراق، مما يؤدي إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليوناً، لا سيما خلال ذروة الاستهلاك في الصيف، عندما تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.

وعام 2024 جددت بغداد وطهران اتفاق استيراد الغاز لمدة خمس سنوات مع إمكان للوصول إلى تسليم 50 مليون متر مكعب يومياً.

لكن بغداد تحصل حالياً على 15 مليون متر مكعب فقط يومياً من أصل 25 مليوناً ينبغي تسليمها مبدئياً خلال هذه الفترة من العام، وفقاً لجاسم.

وتعتبر قضية الكهرباء حساسة للغاية بالنسبة إلى العراق الذي تهزه بانتظام تظاهرات عندما يتفاقم انقطاع الكهرباء في الصيف.

ويقول جاسم إن على العراق أن ينتج نحو 55 ألف ميغاواط من الكهرباء في السنة ليحول دون انقطاع التيار، بينما وصل الإنتاج حالياً إلى نحو 16 ألف ميغاوات. وفي هذا الصيف تهدف الوزارة إلى تجاوز 27 ألف ميغاواط.



