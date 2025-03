2025-03-13 19:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت وزارة المالية، قراراً بتدوير ثلاثة من مديري دوائر الوزارة. وبحسب الأمر الوزاري الذي حمل توقيع وزير المالية، طيف سامي، فقد تقرر أن يكون "جميل ثاجب يوسف" مديراً عاماً للشركة العراقية للخدمات المصرفية. كما تقرر أن تكون "وسن سعد قاسم" مديراً عاماً لشركة إعادة التأمين العراقية، كما تقرر أن يكون "أحمد جواد حسن" […]

