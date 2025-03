إضافة بيتر كوركيس لقائمة المنتخب العراقي بمواجهتي الكويت وفلسطين

2025-03-13 19:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ إضافةَ لاعب نادي دهوك بيتر كوركيس، إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة والثامنة) والمؤهلة لمونديال 2026. ويوم أمس الأربعاء، أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي ضمت 29 لاعباً. وشملت […]

