2025-03-13 20:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الخميس، موافقة موسكو على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا. وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، إن "موسكو وافقت على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة"، وفق ما […]

