2025-03-13 20:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، إلقاء القبض على ٢٢ متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور في محافظات مختلفة، منذ بداية العام الحالي. وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “تنفيذاً للقوانين والتشريعات الرامية إلى حماية السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ الدستور، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على ٢٢ متهماً […]

ظهرت المقالة منذ بداية العام الحالي.. الأمن الوطني يطيح بـ ٢٢ متهماً روجوا لحزب البعث المحظور أولاً على ايشان.



