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الأمم المتحدة تبدي موقفاً بشأن "الاعتداء" على عمّال سوريين في العراق

الأمم المتحدة تبدي موقفاً بشأن
الأمم المتحدة تبدي موقفاً بشأن "الاعتداء" على عمّال سوريين في العراق
2025-03-13 20:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى علقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"،  اليوم الخميس، بشأن فحوى تقارير تحدثت عن وقوع "اعتداءات على عمّال سوريين في العراق. وذكرت البعثة في بيان تلقته (المدى): "تُعرب الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير حول وقوع اعتداءات على عمال سوريين في العراق وترحّب بالإجراءات الفورية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة العراقية". وأضافت، "تُشكّلُ التقاريرُ […]

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