متابعة/ المدى علقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الخميس، بشأن فحوى تقارير تحدثت عن وقوع "اعتداءات على عمّال سوريين في العراق. وذكرت البعثة في بيان تلقته (المدى): "تُعرب الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير حول وقوع اعتداءات على عمال سوريين في العراق وترحّب بالإجراءات الفورية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة العراقية". وأضافت، "تُشكّلُ التقاريرُ […]

