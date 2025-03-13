منتخبنا بكرة اليد يشارك في بطولة العرب بالكويت

2025-03-13 20:35:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، مشاركة منتخبنا الوطني ببطولة كأس العرب العاشرة المزمع إقامتها في الكويت في الـ 4 من شهر أيار حتى الـ12 من الشهر نفسه.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "منتخبنا الوطني لكرة اليد سيشارك في بطولة العرب بنسختها العاشرة المزمع إقامتها في الكويت خلال المدة من 4 ولغاية 12 أيار المقبل".وأوضح البيان، أن "الموعد يأتي بالتزامن مع أسبوع الاتحاد الدولي لكرة اليد".وكان منتخبنا الوطني قد أنهى مؤخرًا معسكرًا تدريبيًا في محافظة النجف الأشرف، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي بيركوفيتج واستمر 5 أيام.