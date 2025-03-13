2025-03-13 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقر المجلس الوزاري للطاقة، اليوم الخميس، عددًا من الإجراءات والتوصيات خلال اجتماعه في بغداد.وذكر بيان لوزارة النفط- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ترأس اجتماع المجلس الوزاري للطاقة بحضور وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية ووزيرة المالية وأعضاء المجلس".وأضاف البيان، أنه "تم -خلال الاجتماع- استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، المتعلقة بقطاع الطاقة والنفط والكهرباء".وتابع البيان، أن "المجلس الوزاري للطاقة اتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها حيث تم إحالة وإقرار عدد من الموضوعات والإجراءات والتوصيات المهمة إلى الجهات المعنية في مجلس الوزراء".