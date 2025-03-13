العدل تعلن نصب 80 كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي

2025-03-13 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، نصب 80 كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، خالد شواني، واستنادًا إلى قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، المادة (34) الفقرة (3)، التي تنص على تجهيز دائرة الإصلاح العراقية بأجهزة اتصال وهواتف عامة مركزية لتمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أعلن سجن الناصرية المركزي استكمال نصب 80 كابينة اتصال إضافية داخل السجن، بما يساهم في تعزيز تواصل النزلاء مع أسرهم وفق الضوابط القانونية المعتمدة".وأكد مدير السجن، حسين بنية الساعدي- بحسب البيان- أن "المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح"، مشيرًا إلى، أن "عملية نصب الكابينات تمت بالتعاون مع مديرية اتصالات ذي قار، حيث زار مدير الاتصالات، حسين محي، السجن برفقة الكوادر الفنية المختصة للإشراف على استكمال تركيب الكابينات في جميع بنايات القسم، إلى جانب إتمام تمديد الخط الضوئي بالكامل لضمان جودة الاتصالات".وشدد على، "اتخاذ الإجراءات الأمنية كافة لضمان الإشراف على عمليات الاتصال وفق القوانين والأنظمة المعتمدة".وأضاف البيان، أن "هذا المشروع يعكس التعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة في خدمة الصالح العام، كما يؤكد التزام وزارة العدل بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة، تدعم حقوق النزلاء في التواصل مع عائلاتهم وتعزز جهود الإصلاح وإعادة التأهيل".