2025-03-13 20:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة الموانئ العراقية، يوم الخميس، عن المباشرة بإكساءالشوارع والجسور المرتطبة بالنفق المغمور، المرتطبة جميعها بطريق التنمية المؤديإلى تركيا.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموانئباشرت بإكساء الجسر الأول بعد النفق المغمور وفرش طبقة الإسفلت وبمواصفات عالميةعالية الجودة".

وأضاف أن "الروابط الجسرية تعد الأولى مننوعها في العراق لتحملها مختلف الأوزان في الشاحانات المارة من ميناء الفاو الكبيرباتجاه تركيا وأوروبا".

وفي وقت سابق أعلن مدير الشركة العامة للموانئالعراقية فرحان الفرطرسي، إتمام عملية غمر القطعة الأولى للنفق المغمور تحت قناةخور الزبير الملاحية، مؤكداً أنها الأولى من بين عشرة قطع يتم غمرها في هذا المشروعالضخم.

وكان مصدر في الموانئ العراقية، أكد لوكالة شفقنيوز، في 5 مارس/آذار الجاري، عن نجاح الشركة الهولندية بإنزال أولى قطع النفقالمغمور في قناة خور الزبير الملاحية.

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيويةفي ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقةأم قصر في جنوب العراق أيضاً عن طريق البحر.

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، أعلنت في24 شباط/فبراير 2025، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبيروميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.