خلال رمضان.. أمطار يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة

2025-03-13 20:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعالراصد الجوي العراقي صادق عطية، يوم الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة قبل نهايةالشهر الحالي، تسبقها موجة أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة.

وقال عطية، فيبيان نشره قسم التنبؤ في هيئة الأنواء الجوية، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الكتلة الهوائية القطبية ستؤثر على أجواء البلاد قبل نهاية رمضانالمبارك، وتسبب إنخفاض واضح بدرجات الحرارة".

وأضاف أن "هذه الحركة تسبقها موجة أمطار غير شاملة حسب التوقعات الأولية، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات تتجاوز 30 درجة مئوية بقليل في وسط وجنوب البلاد".

وكان الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي،أفاد في وقت سابق من اليوم، أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي ممطر مع نهاية الأسبوعالقادم، بعد العشرين من آذار الجاري، وسيستمر لعدة أيام، مما يؤدي إلى تساقط أمطارمتوسطة إلى غزيرة، لاسيما في المناطق الشمالية والشرقية، فيما ستكون فرص الأمطارمتفاوتة الشدة ومتفرقة في باقي المناطق.