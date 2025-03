نائب عن ذي قار: فتح الأهوار أمام المستثمرين سيخلق فرص عمل جديدة

2025-03-13 20:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار، هيفاء الجابري، أن فتح باب الاستثمار السياحي في مناطق الأهوار يمثل الحل الأمثل لإنعاشها، مشيرةً إلى أن استغلال المقومات الطبيعية والتاريخية للمنطقة سيفتح أبوابًا جديدة للتنمية ويعزز الواقع الاقتصادي في المحافظة. وأوضحت الجابري، خلال حديثها في برنامج هموم الناس، الذي تبثه...

