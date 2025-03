2025-03-13 20:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن الدوائر الخدمية في المحافظة تعاني من أزمة مالية بسبب عدم صرف الموازنة التشغيلية من قبل وزارة المالية، والتي تبلغ مليار ونصف المليار دينار، مشيرًا إلى أن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على أداء تلك الدوائر، خاصة...

The post معاون المحافظ: مليار ونصف المليار دينار موازنة تشغيلية متأخرة للدوائر الخدمية في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.