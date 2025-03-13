أميركا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

2025-03-13 20:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس الثالث عشر من آذار، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ وتشارك في أسطول ظل يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط. وبحسب بيان للوزارة، فإن باك نجاد يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها. كما فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطاً إيرانياً إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين. ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات. من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات اليوم، سفينة بيس هيل التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة بولاريس 1 التي ترفع علم إيران، وشركة فالون شيبينج المسجلة في سيشل، وشركة إيتاجوا سيرفيسز المسجلة في ليبيريا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام