المالية الكوردستانية تزف البشرى لذوي الشهداء والمؤنفلين: موعدكم الأحد

2025-03-13 21:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد بإقليمكوردستان، يوم الخميس، عن موعد صرف رواتب شهر شباط لذوي الشهداء والمؤنفلين، مؤكدةاتخاذ إجراءات خاصة لضمان استلامها لمن يتعذر عليهم الحضور بسبب مشاركتهم في إحياءذكرى قصف حلبجة الكيماوي.

وقالت المديرية العامة للمحاسبة في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن "يوم الأحد المقبل، سيشهد توزيع رواتب شهر شباط لذوي الشهداءوالمؤنفلين وفق الجدول المعلن سابقًا".

وأضافت أن "الذين لن يتمكنوا من استلامرواتبهم في هذا اليوم بسبب مشاركتهم في فعاليات ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة،يمكنهم التوجه إلى البنوك في الأيام التالية لاستلام مستحقاتهم دون أي عوائق".

وشددت الوزارة على أن "جميع البنوكالتابعة لها ستبقى في خدمة ذوي الشهداء والمؤنفلين، لضمان استلام رواتبهم بسهولةودون أي تأخير".

ويأتي هذا الإعلان في ظل الاستعدادات لإحياءالذكرى السنوية لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية في 16 آذار 1988، وهو الحدثالذي راح ضحيته آلاف المدنيين الأبرياء، وتشهد هذه المناسبة سنويًا فعاليات رسميةوشعبية تخليدًا لذكرى الضحايا.

وكانت قائممقامية حلبجة، قد أعلنت عن استغربهااليوم عن اعلان رواتب ذوي الشهداء في يوم الأحد الذي يوافق الذكرى السنوية لفاجعةقصف حلبجة، والتي عادة ما ينشغل فيها الأهالي بالمراسيم.