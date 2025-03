2025-03-13 21:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: في عالم التسوق الإلكتروني، حيث يعتمد المشترون على الصور الثابتة لاتخاذ قرارات الشراء، تبرز منصة VerveAR كحلّ مبتكر يُغيّر قواعد اللعبة. تأسست هذه المنصة على يد دانجوما محمد، الذي لاحظ خلال عمله في مجال «الدروب شيبينغ» أن نسبة مرتفعة من العملاء يعيدون المنتجات بسبب عدم تطابقها مع توقعاتهم. تسمح...

