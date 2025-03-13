السوداني وأبو رغيف يبحثان آليات مساهمة قطاع الاتصالات في تعظيم موارد الدولة

2025-03-13 22:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم الخميس، الرئيس الجديد لهيئة الإعلام والاتصالات نوفل هلال أبو رغيف. وشدد السوداني وفقا للبيان، على الدور المحوري والمهم للهيأة في تنظيم العمل الإعلامي، وتحقيق الرؤية الوطنية في هذا الاتجاه، التي تقوم على أن يكون الإعلام داعماً للأمن والاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة. وأكد السوداني أنه أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال. وتابع البيان، أن السوداني تطرق إلى تصويت مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وبتقنية الجيل الخامس بالتعاون مع شركة فودافون العالمية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام