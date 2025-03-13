مؤسس بينانس ينفي إجراء مناقشات لبيع حصة من فرع المنصة بأميركا لعائلة ترامب

2025-03-13 22:00:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نفى مؤسس منصة بينانس Binance للعملات المشفرة تشانغ بينغ تشاو، إجراء أي مناقشات حول صفقة لفرع المنصة في الولايات المتحدة Binance.US، أو السعي للحصول على عفو من الحكم بالسجن الذي ينفذه حالياً. وقال تشاو على منشور على منصة X: نأسف لتخيب ظنك. مقال وول ستريت جورنال أخطأ في الحقائق. لم أجرِ أي مناقشات حول صفقة Binance.US مع. حسناً، أي شخص. وأضاف أن المقال جزء من جهد أوسع لمهاجمة كل من العملات المشفرة والإدارة الأميركية الحالية، مدعياً أن بقايا الحرب على العملات المشفرة من الإدارة السابقة لا تزال تعمل. جاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يفيد بأن عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت محادثات لتأمين حصة مالية في الفرع الأميركي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. ومن شأن هذه الصفقة أن تربط عائلة ترامب بشركة أقرت بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال العام 2023. ووفقاً للصحيفة، تواصلت Binance لأول مرة مع حلفاء ترامب العام الماضي، وعرضت صفقة قد تساعد البورصة المتعثرة على استعادة مكانتها في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يسعى مؤسسها للحصول على عفو رئاسي بعد قضاء أربعة أشهر في السجن لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال. وخالفت عملة BNB التابعة لمنصة Binance اتجاه أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات يوم الخميس، حيث ارتفعت بنسبة 4 قبل أن تقلص تلك المكاسب إلى أقل من 2. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام