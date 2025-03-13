رغم مشقة الصيام.. نساء يحصدن البصل في كربلاء (صور)

2025-03-13 22:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في قلب صحراء كربلاء، ورغم مشقة صيام شهر رمضان، لم يتوقفن النساءعن حصاد البصل، إذ يعملن بجد لكسب قوتهن.

ويعتبر موسم زراعة البصل الشتوي من أهم المواسمالزراعية في المنطقة، ويمتد لنحو خمسة أشهر، ليتم بعده الانتقال إلى زراعة محاصيلأخرى كالخيار والطماطم.

وتُزرع مساحات شاسعة من الأراضي تمتد من كربلاءإلى النجف، حيث تصل المساحات المزروعة بالبصل إلى آلاف الدوانم، وتتنوع بين حقولبمساحة عشرة دوانم إلى مزارع واسعة تصل إلى المئات وأكثر.

وبعد الحصاد، يتم تسويق الإنتاج اليومي إلىمختلف المحافظات العراقية، مثل بغداد، البصرة، أربيل، والناصرية، حيث تشكل كربلاءمصدرًا رئيسيًا لهذه المحاصيل.

ورغم الظروف الصعبة والعطش في رمضان، تواصلالنساء عملهن بلا توقف، حيث يحرصن على توفير المنتجات للأسواق العراقية، مما يعكسدورهن الكبير في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.