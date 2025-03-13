2025-03-13 22:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثنى وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل،يوم الخميس، على جهود فنيي الصيانة العاملين في بغداد، لمواصلتهم متابعة الطوارئومعالجة الأعطال في مختلف الظروف المناخية، سواء في قساوة الشتاء أو حرارة الصيف.

جاء ذلك، خلال مأدبة إفطار أقامها وزير الكهرباء لمئات منفنيي الصيانة العاملين في قواطع ( الصدر - الرصافة - الكرخ) والمنطقة الوسطى، وفقبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد فاضل، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به فنيو الصيانةفي استدامة خدمة الكهرباء للمواطنين، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهوداستعداداً لموسم الصيف القادم الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية.

ووجه وزير الكهرباء، بإصدار كتب شكر وتقدير لفنيي الصيانةتقديراً لجهودهم الاستثنائية في الحفاظ على استمرارية عمل الشبكة الكهربائيةوتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

من جانبهم، أعرب فنيو الصيانة عن تقديرهم لهذه المبادرةالتي تعزز روح الفريق الواحد وتحفزهم على مواصلة العمل بتفان لخدمة المواطنين،وفقاً للبيان.