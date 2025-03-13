تجارة الحبوب: خطة لإنشاء 200 بنكر وبناء سايلوات في خمس محافظات

2025-03-13 22:10:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الخميس، أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجياتها المستقبلية لدعم إنتاج الطحين الصفر داخل العراق، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود خطة لإنشاء 200 بنكر وبناء سايلوات في 5 محافظات.

وقال الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع إنتاج الطحين الصفر بدأ في شهر نيسان من العام الماضي، وانطلق بأربع مطاحن، وارتفع العدد حاليًا إلى سبع مطاحن، مع خطة لزيادة العدد الكلي إلى 30 مطحنة خلال العام الجاري والمقبل".

وأضاف، أن "العراق يستهلك نحو ثلاثة ملايين طن من الطحين الصفر سنويًا، يتم استيرادها من دول عدة بينها تركيا والإمارات والكويت"، مؤكدًا أن "المشروع الحالي يسعى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال العامين الماضيين، ما يعزز الأمن الغذائي للبلاد"..

وعن التعاون مع الشركات الخارجية، أكد الكرعاوي أن هناك تنسيقا مستمرا مع مجلس القمح الأمريكي، الذي يساهم في تقديم الاستشارات والتقارير حول إنتاج الطحين الصفر، إضافةً إلى تنظيم دورات تدريبية داخل العراق لتحسين جودة الإنتاج المحلي

وأكد الكرعاوي أن "تعزيز الإنتاج المحلي للطحين الصفر سيوفر مليارات الدنانير سنويًا كانت تذهب للاستيراد، كما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية عبر توفير النخالة الناتجة عن عمليات الطحن".

وحول التحديات التي تواجه الشركة، أوضح الكرعاوي أن "محدودية الطاقات الخزنية كانت تمثل عائقًا كبيرًا، لكن تم التغلب عليها ببناء 27 بنكرًا في العام الماضي، مع خطة لزيادة العدد إلى 200 بنكر، إلى جانب إنشاء سايلوات جديدة في خمس محافظات، تشمل كركوك، السماوة، النجف، واسط، والأنبار".