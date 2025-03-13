لأكثر من 60%.. ارتفاع نسبة إنجاز مشروع ربط جامعة الفلوجة بالمرور السريع

2025-03-13 22:10:02 - المصدر: واع





الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلن مدير مركز صيانة الرمادي ياسر خلف سالم، اليوم الخميس، إنجاز أكثر من 60% من مشروع ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع في محافظة الأنبار.

وقال سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بدعم متواصل من وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، ومدير عام دائرة الطرق والجسور، وبمتابعة من مدير طرق المرور السريع، تواصل دائرة الطرق والجسور تحقيق أعمال متقدمة في أعمال مشروع ربط جامعة الفلوجة بطريق المرور السريع في محافظة الأنبار في المحطة الكيلو متر 26، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع أكثر من 60%".

وأضاف سالم، أن "المشروع مهم وحيوي؛ كونه سيربط أيضا جسر الفلوجة الثالث جنوب المدينة بالمرور السريع مرورًا بشارع 40 عند مدخل النعيمية، وشارع 60 الحولي بشمال مدينة الفلوجة، كما أنه ينقل حركة المركبات دون المرور بمركز المدينة، مما يخفف الزخم المروري بشكل كبير جنوب الفلوجة".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن إنشاء مجسر بطول 600 متر وعرض 20 مترًا، مع أربعة لوبات للصعود والنزول بطول كيلومتر واحد"، مؤكدًا، أن "الأعمال مستمرة وبوتيرة متسارعة، حيث تم إكمال صب 12 فضاء من الفضاءات الكلية البالغ عددها 14 فضاء بعد إكمال أعمال الركائز والأعمدة بواقع 80 ركيزة وعمودًا، مع استمرار الأعمال الترابية لرمبات الصعود والنزول وغيرها من الفقرات المتاحة للمشروع".