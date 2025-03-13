الداخلية العراقية تعتقل قاتل الصحفي ليث في بغداد

2025-03-13 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس،اعتقال قاتل الصحفي ليث محمد رضا، في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيانمقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من استخبارات الرصافة، وخلال عمليةنوعية، تمكنت من إلقاء القبض على قاتلالصحفي (ليث محمد رضا) التابع إلى شبكة الإعلام العراقي".

وكان مصدر أمني في بغداد، أفاد أمس الأربعاء، بمقتل الصحفي"ليث محمد رضا" برصاص سلاح مسدس وسط العاصمة.

وأبغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين الصحفيليث محمد رضا الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي مع شخص أخر تطورت إلى إطلاق النارعلى رضا ومقتله على الفور في منطقة العرصات ببغداد".

وأشار المصدر، إلى أن "القاتل يعتقد أنه من حمايةأحد المسؤولين"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تجري حالياً عمليات بحث عنالقاتل الذي فر بعد ارتكابه للجريمة".

هذا ونعت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مقتلالموظف ليث محمد رضا، إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.