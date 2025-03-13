محكمة التحقيق المركزية في الرصافة توضح تفاصيل عملية إلقاء القبض على قاتل الصحفي ليث

2025-03-13 23:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة اليوم الخميس الموافق 13 / 3/ 2025، القبض على قاتل الصحفي ليث محمد رضا وكانت المحكمة قد اصدرت امرا اليوم بتوقيف المتهم حيث تم القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ امر القبض، وتم ملاحقة الجاني، مما إضطره إلى تسليم نفسه بعد تواجده في محافظة البصرة.

‏وتم استلامه اصولياً من قبل مديرية استخبارات الرصافة وتوقيفه وفقا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات وسوف يتم إكمال الإجراءات القانونية بحقه.





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