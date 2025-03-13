القاء القبض على قاتل الصحفي ليث محمد رضا

2025-03-13 23:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (13 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على قاتل الصحفي (ليث محمد رضا) بعد 24 ساعة من جريمة مقتله أمام منزله في منطقة العرصات ببغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في عملية نوعية تمكنت قوة من استخبارات الرصافة من إلقاء القبض على قاتل الصحفي التابع إلى شبكة الإعلام العراقي".

وكان الصحفي "ليث محمد رضا" قد لقي مصرعه أمس الاربعاء أمام منزله برصاص سلاح مسدس وسط العاصمة بغداد.

ووقعت مشاجرة بين الصحفي الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي مع شخص أخر تطورت إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور في منطقة العرصات ببغداد.