محكمة التحقيق المركزية في الرصافة: قاتل الإعلامي {ليث محمد رضا} سلم نفسه بعد تواجده في البصرة

2025-03-13 23:05:10 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة اليوم الخميس الموافق 13 / 3/ 2025، القبض على قاتـــل الصحفي ليث محمد رضا وكانت المحكمة قد اصدرت امرا اليوم بتوقيف المتهم حيث تم القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ امر القبض، وتم ملاحقة الجانـــي، مما إضطره إلى تسليم نفسه بعد تواجده في محافظة البصرة.

‏وتم استلامه اصولياً من قبل مديرية استخبــــارات الرصافة وتوقيفه وفقا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبــــات وسوف يتم إكمال الإجراءات القانونية بحقه.

