الداخلية تعلن القبض على قاتل الزميل ليث محمد رضا

2025-03-13 23:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على قاتل الزميل الصحفي ليث محمد رضا.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " في عملية نوعية تمكنت قوة من استخبارات الرصافة من إلقاء القبض على قاتل الصحفي التابع إلى شبكة الإعلام العراقي" .وكانت وكالة الانباء العراقية قد نعت يوم امس الزميل الصحفي ليث محمد رضا الذي استشهد إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار مؤسف في منطقة العرصات ببغداد.