كشف سر استبعاد بايش واستبداله بكوركيس في قائمة المنتخب الوطني

2025-03-13 23:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بات إبراهيم بايش لاعب فريق الرياض السعودي، مهددا بالغياب لفترة طويلة عن المنتخب العراقي في مبارياته بتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقرر مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، إبعاد اللاعب إبراهيم بايش عن قائمة أسود الرافدين لمباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

وقالت مصادر رياضية، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، ان كاساس، غاضب بشكل كبير جدا من اللاعب إبراهيم بايش، حيث شدد المدرب على ضرورة أن يلتحق اللاعب بتدريبات المنتخب العراقي يوم الأحد المقبل في مدينة البصرة الرياضية، لكن بايش رفض الالتحاق وطالب بمزيد من الوقت ليلتحق بصفوف الفريق وهذا الأمر أشعر المدرب الإسباني بخيبة أمل كبيرة".

وأضافت: "المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، كثف اتصالاته باللاعب إبراهيم بايش، لكن الأخير لم يرد على الاتصالات وهذا الأمر ضاعف الغضب لدى المدرب خيسوس كاساس، الذي قرر إبعاد بايش عن القائمة واستدعاء لاعب فريق دهوك بيتر كوركيس ليحل محله مبدئيا في قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين".

وتابعت: "كاساس أبلغ المقربين منه بانه لا يريد رؤية أو سماع أي شيء يخص بايش، حيث يخطط المدرب إلى إبعاده عن صفوف أسود الرافدين لفترة طويلة، تماما كما حدث مع اللاعب دانيلو السعد، حين رفض البقاء مع المنتخب العراقي في كأس آسيا بقطر 2023، ليتم إبعاده لفترة طويلة جدا قبل أن يستدعيه المدرب مجددا بعدما اعتذر اللاعب من كاساس وأبلغه باستعداده التام لتمثيل العراق".

وأكملت: "هناك شخصيات توسطت بين بايش وكاساس لإصلاح الأمر وإعادة المياه إلى مجاريها وعلى وجه التحديد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ونائبه يونس محمود، إذ يأمل الجميع بأن يقدم بايش اعتذاره للمدرب كاساس على أمل أن تعود المياه إلى مجاريها ومن المؤمل أن تحدث مثل هذه الخطوة لكن لا أحد يضمن عودة اللاعب إلى صفوف أسود الرافدين حتى الآن".

ومن المقرر أن يدخل المنتخب العراقي، معسكرا تدريبيا في البصرة استعدادا لمواجهتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية، إذ سيواجه الأزرق في البصرة فيما سيواجه فلسطين في عمّان.